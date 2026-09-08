Брюссель наращивает инвестиции в Гренландию на фоне притязаний Трампа

Брюссель увеличивает вложения в Гренландию. Стороны подписали обновленную декларацию о сотрудничестве.

В новый документ добавили вопросы инфраструктуры, транспорта, морских перевозок и гражданской готовности. За декларацией последует специальный пакет инвестиций ЕС в Гренландию.

Декларация была обновлена на фоне неоднократных заявлений Трампа о желании установить контроль над островом. В частности, в своей соцсети американский президент опубликовал карту, на которой вся Северная Америка окрашена в цвета флага США (Трамп оспаривает правила торговли с Канадой). Теми же цветами обозначены Гренландия, Исландия и страны Карибского бассейна.