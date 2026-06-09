В Брюсселе продолжают полыхать протесты, которые не прекращаются здесь уже вторую неделю.

Жители столицы Бельгии и Евросоюза уже, похоже, приноровились существовать в дыму и под грохот взрывов: понаблюдать за сражениями полиции и протестующих собираются в центре города.

Между тем столкновения становятся все более ожесточенными. Все началось со студенческих протестов: власти, пытаясь сократить бюджетный дефицит, радикально урезали расходы на образование. Сперва молодежь протестовала мирно, но в ряды студентов начали вливаться жители неблагополучных районов Брюсселя. К настоящему моменту ситуация вышла из-под контроля: люди ходят на баррикады каждый день, как на работу.

Виновны в конфликте не только власти Королевства. Недавно Еврокомиссия потребовала от стран-членов резко сократить бюджетный дефицит. Непослушным угрожают судебными разбирательствами и штрафами.