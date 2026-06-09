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Брюссель охвачен уличными беспорядками
В Брюсселе продолжают полыхать протесты, которые не прекращаются здесь уже вторую неделю.
Жители столицы Бельгии и Евросоюза уже, похоже, приноровились существовать в дыму и под грохот взрывов: понаблюдать за сражениями полиции и протестующих собираются в центре города.
Между тем столкновения становятся все более ожесточенными. Все началось со студенческих протестов: власти, пытаясь сократить бюджетный дефицит, радикально урезали расходы на образование. Сперва молодежь протестовала мирно, но в ряды студентов начали вливаться жители неблагополучных районов Брюсселя. К настоящему моменту ситуация вышла из-под контроля: люди ходят на баррикады каждый день, как на работу.
Виновны в конфликте не только власти Королевства. Недавно Еврокомиссия потребовала от стран-членов резко сократить бюджетный дефицит. Непослушным угрожают судебными разбирательствами и штрафами.
У Бельгии положение бедственное: казна тратит на 5 % больше, чем собирает в виде налогов. Однако для урезания расходов власти выбрали почему-то именно сферу образования. Правда, не учли, насколько она чувствительна: теперь на ликвидацию разрушений в Брюсселе придется потратить вряд ли меньше, чем удалось сэкономить.