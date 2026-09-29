Еврокомиссия отклонила запрос Украины на выделение 220 млн евро для поддержки аграрного сектора, сообщает Bloomberg. Киев ранее направил соответствующую просьбу в дополнение к той финансовой помощи, которую блок уже оказывает Украине.

Тем не менее, несмотря на отказ, киевский режим рассчитывает получить эти средства благодаря льготному кредиту Всемирного банка на сумму 250 млн долларов.

Также Банковая запросила у Брюсселя увеличение квот на беспошлинный ввоз биоэтанола и сахара. Если этот вопрос будет решен положительно, Киев будет добиваться увеличения квот и на другие виды сельхозпродукции.

Пока же Украина затягивает пояса. В Киеве сообщили о прекращении финансирования необязательных госрасходов. К ним относятся новые строительства, реконструкции и капремонт. Причина: в бюджете нет денег, а финансирование от партнеров задерживается.