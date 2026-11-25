Еврокомиссия намерена наращивать финансовую поддержку Киева. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз уже потратил на Украину 235 млрд евро с начала конфликта. Однако этих средств, как она считает, недостаточно.

Еврочиновница отметила, что в 2027 году Украине будет не хватать 70 млрд евро. Поэтому Брюссель предлагает выделить Киеву дополнительно 45 млрд евро, в том числе на военные нужды.

Еще 25 млрд, по плану главы Еврокомиссии, должны предоставить страны-партнеры: Великобритания, Норвегия, Канада и Япония.