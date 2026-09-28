Латвия по воле Евросоюза лишает прибрежные регионы заработка и продовольственной независимости.

В стране запущен очередной этап европейской программы, которая фактически ставит крест на рыбном промысле. Вслед за уничтожением крупных промышленных предприятий и сельского хозяйства Брюссель перешел к окончательной ликвидации прибалтийского рыболовного флота.

Владельцам промысловых судов и рыбакам предложены денежные выплаты за полный отказ от выхода в море. На эти цели Еврокомиссия выделила почти 2,5 млн евро.

Вот только для получения компенсации латвийские судовладельцы обязаны не просто прекратить экономическую деятельность, но и уничтожить свое имущество - рыболовные суда должны быть сданы в металлолом.