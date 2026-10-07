А Брюссель в это время начинает переписывать собственные правила. Еврокомиссар Марта Кос выступила с призывом полностью упразднить право национального вето при введении санкций и приеме новых членов в блок.

Чиновники Еврокомиссии настаивают на принудительном переходе к голосованию квалифицированным большинством. Главная цель реформы - лишить суверенные государства возможности бойкотировать "необходимые Брюсселю решения". По сути, такое нововведение лишит страны союза одного из немногих рычагов защиты национальных интересов.

Впрочем, для вступления предложения в силу его должны утвердить Европарламент и единогласно поддержать все страны блока в Совете ЕС.