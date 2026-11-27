Еврокомиссия отказалась от идеи наказывать Литву за излишний бюджетный дефицит, ведь у Вильнюса есть оправдание: страна готовится к войне.

В Брюсселе выпустили прогноз, касающийся состояния литовской казны. В 2026 году дефицит бюджета составит 3,5 % от ВВП, в 2027 году - 4,3%, а в 2028-м - вырастет до 5 %.

По стандартам ЕС, подобное является катастрофой и нарушением фундаментальных принципов финансовой дисциплины.

Однако Еврокомиссия решила сделать для Вильнюса послабление в связи с неизбежностью значительных оборонных расходов.