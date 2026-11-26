Европейским налогоплательщикам снова придется платить по украинским долгам.

Европарламент большинством голосов утвердил бюджет ЕС на 2027 год - в него заложили 650 млн евро только на погашение процентов по кредитам для Киева.

Речь идет о 90-миллиардном займе, который Брюссель взял на финансовых рынках. Сам Киев получил деньги беспроцентно, а в Еврокомиссии рассчитывают вернуть долг за счет мифических репараций от России.

26 ноября стартует саммит лидеров ЕС, на котором Брюссель пытается продавить еще один заем для Украины - на 45 млрд евро. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария платить отказались, но канцлер Германии Мерц уже пригрозил им финансовым шантажом.