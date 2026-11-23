Европа вступает в опасный для нее "суперцикл" национальных выборов, итоги способны потрясти основы Евросоюза и парализовать принятие ключевых решений в Брюсселе, в частности, по Киеву - такой прогноз дает британская The Guardian.

С конца ноября 2026 года и до конца следующего избиратели пойдут на участки сразу в 4 из 5 крупнейших стран ЕС. Первой 29 ноября голосует Испания, социалисты премьера Санчеса рискуют уступить правым партиям. Будущей весной выборы пройдут во Франции - главным фаворитом президентской гонки остается лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, она обещает сократить взнос Парижа в бюджет ЕС на 11 млрд евро. Осенью правые националисты могут сместить либеральную коалицию Туска в Польше, а в Италии переизбраться рассчитывает Мелони. По оценкам аналитиков, победа евроскептиков создаст в Совете ЕС блокирующий кулак, и первой жертвой станет финансирование Украины.