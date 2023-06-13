Евросоюз ищет новых стратегических союзников. Брюссель намерен инвестировать в страны Латинской Америки 10 миллиардов евро в обмен на ресурсы. Как заявила на пресс-конференции в Бразилии глава Еврокомиссии, средства в первую очередь направлены будут в проекты по борьбе с климатическими изменениями, развитию зеленой энергетики и цифровой экономики. А взамен Евросоюз получит доступ к добыче редкоземельных ресурсов в Бразилии. Более того, Урсула фон дер Ляйеннашла причину проблем в сфере энергетики и удобрений, с которыми сталкивается Бразилия. Как обычно - виновата Россия, а не западная политика санкций.