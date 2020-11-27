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Брюссель обвиняет Польшу и Венгрию в шантаже
Брюссель обвиняет Венгрию и Польшу в попытке препятствовать восстановлению Европы после пандемии. Будапешт и Варшава договорились выступить единым фронтом против требований ЕС обеспечить в странах верховенство права.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:"Теперь перед нами стоит новый вызов, мотивированный политическими взглядами, который в конечном итоге может привести к развалу Евросоюза".
Ранее страны наложили вето на антикризисный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы. Сегодня евродепутаты откровенно называют такие действия шантажом. Вернутся к вопросу стороны уже на новом саммите в начале декабря. Чем закончится противостояние, не ясно: ни одна из сторон пока не готова отступать от своего.
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