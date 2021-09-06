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Брюссель: Пока Варшава и Будапешт "не соблюдают общеевропейские принципы" - денег Польше и Венгрии не видать
Польша и Венгрия остались без финансовой помощи от Евросоюза на восстановление после пандемии. Согласно мнению Брюсселя, Варшава и Будапешт "не соблюдают общеевропейские принципы и подрывают идею верховенства закона".
В случае Венгрии речь о законах о сохранении традиционных ценностей. Польша, помимо этого, замечена в давлениях на судей, адвокатов и журналистов. Венгрия должна была получить на восстановление более 7 миллиардов евро, Польша - 57 миллиардов. Но пока Еврокомиссия не убедится в выполнении своих принципов, денег странам не видать.
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