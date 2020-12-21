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Брюссель созывает экстренное заседание из-за распространения нового штамма COVID-19
Брюссель созывает экстренное совещание из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса в Великобритании. На срочное заседание сегодня соберется и правительство королевства. Мутировавший COVID фактически изолирует страну от остального мира.
Великобритания в изоляции
Уже два десятка стран закрыли транспортное сообщение с Туманным Альбионом. Не принимают рейсы из Британии Нидерланды, Бельгия, Франция, Ирландия, Израиль, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Австрия, Болгария, Турция, Швейцария, Хорватия, Финляндия, Марокко, Канада, Аргентина. Полностью закрыть границы решила и Саудовская Аравия. Вопрос о приостановке авиасообщения с Британией решают Швеция и Индия. Кроме этого, Чехия и Греция ввели для прибывающих из Соединенного Королевства обязательный карантин. Тем временем новый штамм уже обнаружен и в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии и Южной Африке. С некоторыми из этих стран уже прекратили транспортное сообщение Турция и Израиль.
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