Брюссель созывает экстренное заседание из-за распространения нового штамма COVID-19

Уже два десятка стран закрыли транспортное сообщение с Туманным Альбионом. Не принимают рейсы из Британии Нидерланды, Бельгия, Франция, Ирландия, Израиль, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Австрия, Болгария, Турция, Швейцария, Хорватия, Финляндия, Марокко, Канада, Аргентина. Полностью закрыть границы решила и Саудовская Аравия. Вопрос о приостановке авиасообщения с Британией решают Швеция и Индия. Кроме этого, Чехия и Греция ввели для прибывающих из Соединенного Королевства обязательный карантин. Тем временем новый штамм уже обнаружен и в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии и Южной Африке. С некоторыми из этих стран уже прекратили транспортное сообщение Турция и Израиль.