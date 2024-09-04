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Брюссель заявил о приостановке процесса евроинтеграции Грузии

Путь в ЕС для Тбилиси отныне заказан. Брюссель заявил о фактической приостановке процесса евроинтеграции Грузии. В своем уведомительном заявлении Евросоюз еще особо осудил принимаемый парламентом Грузии законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. И с робкой надеждой призвал грузинские власти "вернуться на путь интеграции".

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