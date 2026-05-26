Двойные стандарты Брюсселя. Лидер французской партии "Патриоты" обвинил Еврокомиссию в лицемерии из-за дронов ВСУ. На противоречивые действия европейских властей он указал в своем аккаунте в соцсети Х.

Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты" (Франция):

"В то время как украинские беспилотники уже несколько недель атакуют балтийские страны, Урсула фон дер Ляйен поехала в одну из них - Литву, чтобы "осудить Россию!"

По мнению французского политика, главная цель этой поездки - подогреть страх и чувства напряженности для продвижения войны против России, которой ЕС "страстно желает".