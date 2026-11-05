Краткий пересказ от ИИ

Неожиданное появление подвалов ТЦК под Киевом, которые уже прозвали и пыточными, и объектами подразделения нацгвардии "Азов", всполошило не только украинское общество, но и западный мир.

Кадры 14-летнего Алексея, на лице которого застыл ужас, только в ночь со 2-го на 3 ноября увидели миллионы человек. Вместе с тем произошедшее оголило серьезные проблемы в сфере работы с военнослужащими и процессах мобилизации в Украине.

Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, а ныне главы офиса Зеленского, к месту инцидента под Киевом - к базам ТЦК и Нацгвардии - говорит о многом. Во-первых, мобилизация под управлением ТЦК вышла за рамки штатной, а доказательства несоразмерной и даже убийственной силы, которая применяется к мобилизованным в Украине, привели всех в ужас. Переломанный позвоночник, избиение несовершеннолетнего, которого предварительно раздели догола, трупы... Синяки под глазами у тех, кого вызволяли из застенка, и сотрясения - выглядят как-то даже скромно.

В экспертном сообществе сейчас активно обсуждают реакцию Буданова на все увиденное. Те, кто его знает лично, утверждают, что это выдержанный человек, который привык все эмоции держать глубоко внутри. Однако что произошло на месте? - он заговорил по-русски. Хотя традиционно на камеры выступает исключительно по-украински. Говорит ли это о том, что он был шокирован? Вероятно. И это пример того, что чертовщина, происходящая на Украине, не всегда доходит до верхушки, при этом без суда и следствия гибнут люди, страдают их семьи, и это не имеет никакого отношения к военным действиям.

Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН:

"А что удивительного в этих пыточных? Они укладываются полностью в их картину мира. И то, что в Минске воспринимается как то, что лежит за пределами, а в Киеве это нормально".

Применение так называемых "методов расширенного допроса", или в народе - "пыток", для украинских военизированных подразделений не в новинку. И издевательства, опубликованные в начале ноября 2026 года в селе Петропавловская Борщаговка над теми, кого принудительно мобилизовали и готовили из них фронтовое мясо, - это капля в море. Ветеран ВСУ с позывным "Кракен" говорит о том, что только ему известно о более чем сотне подобных мест в Украине. А сколько же их в реальности?

Петр Петровский, политолог:

"Недовольство внутри украинского общества растет. Фактически военная машина Киева держится на силовом принуждении. ТЦК стали своего рода сетевым концлагерем для граждан Украины. Происходят облавы. Фактически система милитаризации - это система вымогательства денег. Если у тебя нет денег, значит, ты идешь на фронт".

Почему же украинские мужики не хотят защищать свою страну? Может, потому что к ним их же страна относится как к собакам. Только послушайте, о чем говорят те, кто лично прошел через ТЦК и учебки Вооруженных сил Украины.

Украинский военнослужащий, военнопленный ВС России:

"Меня скрутили, грубо со мной обращались, сотрудники ТЦК запихали меня в машину и повезли в учебку. По дороге они мне говорили: "Давай деньги". Я говорю: "Какую сумму?" Он говорит: "10 тыс. долларов". Я говорю: "У меня таких денег нет". Он: "Ну, тогда поедешь воевать".

"Отношение самого руководства очень неприязненное, как к животным относятся, - говорит другой. - Был такой случай: первый случай, который я видел, - это когда человек просто дал слово отцу, что он не будет брать оружие в руки. Его били, двое суток он был привязан к кровати, его не поили".

"Зеленский и министр обороны вообще дали указания, чтобы нас, украинский народ, быстрее загубили. И выхода у нас нет. Или у нас будет революция, или я не знаю", - сказал мужчина.

Опыт физического давления на несогласных или "физических замечаний" передается с 2014 года. Однако ранее он по большей части использовался СБУ и националистическими подразделениями вроде "Айдар", "Торнадо", "Азов", "Днепр" на территории Донбасса. Всем известны пыточная "Библиотека" на территории бывшего аэропорта Мариуполя, "Колбасный цех" - база Айдара в Старобельске. Тогда в пыточных убивали "сепаров" и "русню", вымогали у их родных деньги за жизнь близкого человека, сегодня представители ТЦК и нацгвардии убивают обычных украинских мужиков и по традиции за заложников требуют вознаграждения. Нужны ли такие герои Украине?