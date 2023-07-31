Будапешт не смог одобрить вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии не смог провести голосование по вступлению Швеции в НАТО. Изначально такую повестку инициировала оппозиция. Но фракция правящей партии Фидес заседание бойкотировала - отказалась посетить мероприятие. Парламентарии не отчаялись и решили обсудить более важные вопросы внешней и внутренней политики.