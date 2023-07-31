ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Будапешт не смог одобрить вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии не смог провести голосование по вступлению Швеции в НАТО. Изначально такую повестку инициировала оппозиция. Но фракция правящей партии Фидес заседание бойкотировала - отказалась посетить мероприятие. Парламентарии не отчаялись и решили обсудить более важные вопросы внешней и внутренней политики.

Примечательно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что Будапешт поддерживает вступление Швеции вСевероатлантический альянс.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все