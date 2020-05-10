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Буддисты всего мира отметили один из своих главных праздников - Весак

Буддисты всего мира отметили один из своих главных праздников – Весак, что в переводе с тибетского языка означает праздник тысячи подношений. Считается, что в этот день - день майского полнолуния - в разные годы произошли три величайших события: рождение Будды, достижение им полного просветления и уход в паринирвану.



На праздник Весак принято посещать храмы для коллективных медитаций и молитв, украшать дома и улицы разноцветными фонарями, а также раздавать милостыни монахам. Буддисты верят, что все благие деяния, совершенные в этот день, возрастают в тысячи и миллионы раз.

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