Будущие музеи индустриальной славы: как европромышленность умирает целыми отраслями

Европейская металлургия рискует превратиться в музей индустриальной славы. Отрасль страдает от трех вещей одновременно - высоких цен на энергию, дешевого китайского импорта и слабого спроса, особенно в строительстве.

Обратите внимание на деталь. Завод во французском Исберге остановили не на ремонт, а потому что производить сталь в Европе стало дороже, чем ее покупать. Европейский производитель проигрывает конкуренцию собственному импорту на своем же рынке.

Немецкий ThyssenKrupp - символ европейской стали - сокращает 4 тыс. рабочих мест.

Металлургическая и электротехническая отрасли Германии могут потерять до 150 тыс. рабочих мест в 2026 году, сообщил глава объединения работодателей Gesamtmetall Оливер Цандер. По его мнению, отрасль переживает крупнейший кризис с момента основания ФРГ, а сама страна находится в разгаре деиндустриализации. Ситуацию он охарактеризовал как драматическую, а перспективы назвал крайне мрачными.

Факт Металлургия и электротехника находятся в жесткой рецессии уже не один год - с 2018-го отрасли потеряли 270 тыс. рабочих мест.

Экспорт стали из стран ЕС за пределы Евросоюза в первой половине 2026 года сократился на 20 %, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, проинформировала европейская металлургическая ассоциация EUROFER, призвавшая Европейскую комиссию принять меры по повышению конкурентоспособности регионального проката на внешних рынках. Какие это могли быть меры, не сообщается, но ранее EUROFER неоднократно жаловалась на высокие затраты на энергоносители.

А теперь общая картина по миру. И здесь ключевая цифра, которая объясняет все.

640 млн т лишней стали в мире - это объем, который не нужен никому и который давит на цены. Европейские заводы не могут конкурировать с этим потоком. Три ведущих европейских производителя стали (ArcelorMittal Europe, Thyssenkrupp Steel и Voestalpine AG) выступили с совместным призывом к срочной реформе системы торговли квотами на выбросы ЕС.

Обратите внимание, о чем просят металлурги. Не о субсидиях, не о защите рынка, а о пересмотре климатических правил, потому что европейская сталь платит за углерод, а китайская - нет, и в этой игре у Европы нет шансов.

Но и это не все. Есть сектор, о котором говорят меньше, а он умирает быстрее. Например, производство алюминия.

Алюминий - самый энергоемкий металл. На его выплавку уходит огромное количество электричества. Когда энергия дорожает, алюминиевые заводы закрываются первыми. Так уже произошло с заводами в Нидерландах, Черногории, Германии, Испании.

Но без алюминия нет ни самолетов, ни автомобилей, ни упаковки, ни линий электропередач, ни ветряков и солнечных панелей. Уход алюминия бьет по "зеленому" переходу, ради которого его и закрывают.

Европа хочет отказаться от ископаемого топлива и перейти на солнце и ветер - главный парадокс европейской климатической политики. Но оборудование для этого перехода - панели, аккумуляторы, турбины - производит Китай. Европа закрывает свою солнечную промышленность ровно в тот момент, когда объявляет ее стратегической.

Какие отрасли рискуют превратиться в музей индустриальной славы. Как Брюссель проигрывает экономическую войну и почему энергетический шок лишь обнажил накопленные проблемы. Об этом и не только - в "Понятной политике".

Главное фото: magnific.com