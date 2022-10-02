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Будущая зима пугает литовцев, а в школах Чехии дети учатся, закутавшись в пледы
Литовские власти отчаянно ищут способы минимизировать урон, который наносит стране все более острый энергокризис. Надежды возлагались на многомиллиардные займы. Однако главный государственный контролер заявил, что кредиты лишь ухудшат ситуацию. Единственным выходом является введение новых налогов: пережить зиму будет нелегко, потому действовать бизнесу и гражданам надо солидарно. Вряд ли эта идея будет популярной. Промышленники страны указывают, что из-за высоких энерготарифов предприятия уже сейчас приходится сокращать и даже закрывать. Что касается граждан, то им в октябре отопление обойдется почти втрое дороже, чем год назад. Но на дворе еще довольно теплая осень, что будет, когда придут холода, не может предсказать никто.
И пока литовцы только гадают, как быть, менее привычные к холодам чехи уже мерзнут. В школах страны дети учатся, закутавшись в пледы: здесь на дворе плюс 13 и столько же в классах. В ближайшие дни синоптики обещают бабье лето, это позволит чехам чуть отогреться и запастись энергией на долгую зиму.
Фото: pixabay.com
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