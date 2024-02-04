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Будущее НАТО вызывает тревогу у членов альянса

Каким будет НАТО без США? Уже обсуждают в Североатлантическом альянсе. Издание New York Times сообщает - неформальные дискуссии на тему будущего НАТО связаны с возможным возвращением Трампа на пост президента.

Немецкие чиновники задались вопросом, сможет ли альянс выжить без Америки. Звучат прогнозы о появлении нового нестабильного и сложного мира, а некоторые европейские страны даже готовы увеличить закупки оружия у Вашингтона, чтобы заручиться расположением Трампа.

Ранее миллиардер выражал недовольство работой организации и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой нагрузки.

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