Будущее НАТО вызывает тревогу у членов альянса

Каким будет НАТО без США? Уже обсуждают в Североатлантическом альянсе. Издание New York Times сообщает - неформальные дискуссии на тему будущего НАТО связаны с возможным возвращением Трампа на пост президента.

Немецкие чиновники задались вопросом, сможет ли альянс выжить без Америки. Звучат прогнозы о появлении нового нестабильного и сложного мира, а некоторые европейские страны даже готовы увеличить закупки оружия у Вашингтона, чтобы заручиться расположением Трампа.