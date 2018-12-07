ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Будущее цен на нефть определится сегодня

Будущее цен на нефть определится сегодня - в Вене снова собираются страны - участницы ОПЕК. На прошедшей накануне встрече не удалось достичь договоренностей по квотам. Ранее комитет ОПЕК заявил, что готов сократить добычу черного золота на миллион баррелей в сутки и ждет поддержки этого решения от государств, не входящих в нефтяной картель.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все