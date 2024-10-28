Бугров предположил, что у Трампа есть черная книжка оппонентов, которой он захочет воспользоваться

У Трампа наверняка есть та черная записная книжечка, куда он вносит фамилии своих политических оппонентов. Такое мнение выразил член Высшего политического совета белорусской партии "Белая Русь" Андрей Бугров на "Первом информационном".

Андрей Бугров:

"Трамп - опытный политик. И вместе с тем у него наверняка есть та черная записная книжечка, куда он вносит фамилии своих политических оппонентов. И при возможности, при победе, он обязательно достанет свою книжку и поставит все точки над "і".