Бухарест и Брюссель спорят о формате урезания зарплат бюджетникам

Между правительством Румынии и Еврокомиссией возник конфликт. Брюссель рекомендует Бухаресту приостановить принятие закона о снижении зарплат бюджетникам.

Власти Румынии пытаются получить кризисное финансирование от ЕС, но в обмен должны предоставить программу сокращения бюджетных расходов. В законе предполагалось урезание зарплатных расходов на четверть. Еврокомиссия не против такого подхода, но рекомендует сделать процедуру сокращения менее болезненной - не сразу, а по частям.

Между тем в Румынии с весны не прекращаются протесты: в стране бастуют медики, учителя, полицейские, авиадиспетчеры и другие бюджетники. Конфликт Брюсселя и Бухареста не обещает этим людям облегчения - зарплаты им все равно урежут, вопрос лишь в том, каким пряником попытаются утешить.