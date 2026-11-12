Бухарест предложил оплачивать размещение войск США из госбюджета

Президент Румынии предложил содержать американских военных за счет госказны, чтобы сохранить присутствие США в Европе.

Вместо поддержки собственных граждан в Бухаресте решили пустить бюджетные деньги на содержание иностранных военных. Президент страны предложил оплачивать размещение войск США за счет государственной казны, пишет Financial Times.

Таким способом Бухарест надеется сохранить американское присутствие в Европе. Напомним, Вашингтон планирует сократить американский контингент в европейском регионе. Лидер Румынии уже передал Вашингтону свои расчеты по численности контингента и разделению расходов. Сейчас на территории страны находятся 1172 солдата США.