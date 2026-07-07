В Анкаре стартует двухдневный саммит НАТО. Место для встречи выбрали колоритное - турецкие базары славятся умением торговаться, а этот навык участникам альянса сейчас пригодится как никогда, потому что за глянцевым фасадом "абсолютного единства", о котором нам обязательно споют западные телеканалы, скрываются глубокие разногласия между Вашингтоном и европейскими странами и дискуссии о будущем альянса.

Для США этот саммит прежде всего возможность проверить, насколько союзники продвинулись в реализации обязательств, взятых на встрече в Гааге в 2025 году.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

"Год назад в Гааге союзники обязались значительно увеличить инвестиции в оборону - до 5 % ВВП к 2035 году. Мы уже добиваемся значительного прогресса - они договорились нарастить оборонное производство и инновации. В течение дня союзники и представители промышленности с обеих сторон Атлантики представят новые крупные проекты и подпишут контракты на миллиарды, буквально миллиарды долларов. Эти миллиарды инвестируются в нашу безопасность, стимулируют нашу экономику и поддерживают сотни тысяч новых рабочих мест, это хорошо потраченные деньги. Сегодня вы увидите и весь мир увидит, как отрасли промышленности Северной Америки и Европы работают рука об руку, внедряют инновации и разрабатывают возможности следующего поколения".

Спойлер: не увидите. Прольем свет на главную интригу: Дональда Трампа ждет неприятный сюрприз - значительная часть НАТО спустя год все еще не может найти деньги на увеличение расходов на оборону до 5 % ВВП, в натовской бухгалтерии коллапс.

Европейские союзники изобрели новый вид спорта - "виртуальное перевооружение". Вместо реальной закупки танков в ход пошли приписки и отчетные уловки.

Особенно отличился юг Европы: Испания и Португалия вообще решили не портить себе нервы цифрами. Мадрид пошел "в отказ" принципиально: зачем тратить миллиарды на пушки, если избиратель требует социальные пособия. Но настоящий рекорд симуляции поставила Италия: Рим отчитался о взрывном росте трат на 39 %, хотя реальные вложения в сектор едва превысили 7 %.

Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель проекта Militaryrussia.ru (Россия):

"Я думаю, что это будет один из угловых вопросов, и, возможно, именно вокруг этого вопроса развернется основная драма этой встречи НАТО в Анкаре. Соединенные Штаты совершенно четко и ясно говорят о том, что они готовы помогать Украине, готовы поставлять вооружение, боеприпасы, но не за свой счет. То есть, если Европа хочет, чтобы Украина получала американское оружие, то Европа должна за это платить. Это первый пункт. Второй пункт: готова ли Европа платить за Украину?"

Судьба Зеленского - самый показательный и, пожалуй, драматичный маркер этого саммита. В Анкаре его фактически лишили голоса. Издание The Telegraph подтверждает: украинского лидера не просто отодвинули от основной программы, ему не дадут выступить с привычной речью. Почему? Чтобы ненароком не расстроить Дональда Трампа. Ведь главная задача европейских лидеров сейчас - поберечь нервную систему главы Белого дома, а не слушать дежурные и уже изрядно утомившие Вашингтон просьбы о новых поставках оружия.

Тем более что Дональд Трамп сейчас активно продвигает идею скорейшего заключения мира между Россией и Украиной, и токсичные, максималистские лозунги никому не нужны.

Дональд Трамп, президент США:

"Я думаю, мы гораздо ближе к цели, чем люди думают. И президент Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось. Я вам это очень решительно скажу, это правильное решение. И Зеленский на самом деле хочет, чтобы это закончилось сейчас, и мы собираемся обратиться в НАТО, и мы будем обсуждать это. И мы, я думаю, этого добьемся. Я думаю, мы это закончим".

Нынешний саммит НАТО - это не про стратегию будущего и уж точно не про защиту демократии, это масштабный сеанс геополитического гипноза, где ЕС будет пытаться внушить Трампу, что альянс ему все еще полезен.

Пока Вашингтон требует жесткости, реальных денег и покорности, европейские союзники продолжают прятать голову в песок, уповая на бухгалтерские фокусы и надеясь, что гроза пройдет мимо.