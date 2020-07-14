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Букингемский дворец продает королевский джин на фоне падения доходов от туризма

Монаршая семья Великобритании начала продажу королевского джина, продемонстрировав находчивость, ведь королева может потерять до 22 миллионов долларов от своего годового дохода из-за отсутствия туристов в Букингемском дворце. Купить напиток можно только в Соединенном Королевстве. Небольшая партия уже поступила в продажу по цене 50 долларов за бутылку. В состав джина входит 12 растительных компонентов из садов Ее Высочества.

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