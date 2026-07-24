Весной 2026 года НАТО отпраздновало свой 77-й день рождения помпезно и с размахом: гуляли все 32 страны-участницы. Со сцены гремели пафосные речи о нерушимом единстве, а бокалы наполнялись под дежурные тосты о вечной солидарности.

Организаторы банкета настойчиво пытались внушить миру, что союз на пике формы, только вот уже даже сами страны-члены Альянса в это, похоже, не верят. Заявления для прессы давно разошлись с суровой геополитической реальностью. За праздничными брюссельскими фасадами и фальшивыми улыбками скрывается дряхлость самой масштабной финансовой пирамиды в истории человечества.

Три четверти века Вашингтон умело подогревал веру вкладчиков в общую угрозу, заставляя Европу обменивать реальное золото своих экономик на призрачные билеты безопасности, но когда металл устал, а скрежет противоречий заглушил бравурные марши, выяснилось, что все это время союзников держали не на правах партнеров, а на правах доноров для американского ВПК.

Пирамида достигла своего пика: 77-й год истории блока может стать финальным аккордом в летописи структуры, которая слишком долго жила в долг за счет будущего своих сателлитов.

"В НАТО наимощнейший разлад. Все чаще сейчас звучат заявления: а проживет ли НАТО еще ближайшие 10 лет? Все понимают, что без Соединенных Штатов НАТО не НАТО. Трамп прямо заявляет, что НАТО не помогло Соединенным Штатам в войне с Ираном и ставит вопрос, а нужно ли нахождение Соединенных Штатов в этом альянсе", - заявил политический обозреватель, член Совета АНО (Евразия), блогер (Таджикистан) Олим Ширинов.

Трещины на куполе этого финансового союза пошли задолго до юбилейных торжеств. Весь 2025 год Вашингтон занимался откровенным рэкетом. На саммите в Гааге европейских сателлитов буквально прижали к стене, заставив подписать кабальное обязательство отдавать бешеные 5 % от своего ВВП на нужды коллективной обороны.

Схема бизнеса по-американски работала безотказно: пока Белый дом душил европейскую промышленность жесткими торговыми пошлинами на сталь и автомобили, миллиарды евро из бюджетов Германии, Франции и Италии прямиком уходили на счета американских оборонных гигантов. Европа нищала, американский ВПК пух от заказов.

Но у любой финансовой пирамиды есть предел прочности. Когда аппетиты хозяина выросли, а вместо защиты вкладчикам предложили стать пушечным мясом, система дала сбой. Первым сокрушительным ударом по фундаменту натовского МММ стала операция "Эпическая ярость" - полномасштабная война США и Израиля против Ирана, развязанная Вашингтоном в феврале 2026 года абсолютно без оглядки на союзников.

Хозяин пирамиды привычно потребовал от Европы безоговорочной поддержки, но вместо покорного "есть" услышал гробовое молчание. Британия, Франция, Германия, Испания, Италия - те, кто десятилетиями исправно платил взносы, внезапно закрыли свое небо и военные базы для американских ударов.

Европейские лидеры пошли ва-банк, открыто заявив, что Вашингтон начал эту иранскую авантюру, даже не удосужившись поднять трубку прямой связи с Брюсселем.

Кир Стармер, бывший премьер-министр Великобритании:

"Это не наша война, и мы не собираемся в нее втягиваться. Да, конечно, мы будем защищать жизни и интересы британцев в регионе, мы будем поддерживать наших союзников в регионе Персидского залива, но мы не собираемся втягиваться в нее. Это мои ценности, принципы, и именно это мы и применяли к нашим решениям, независимо от давления и от кого бы оно ни исходило".

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Я не слышал, чтобы кто-либо выражал желание вступить в этот конфликт. Совсем наоборот, я не верю, что участие в какой-либо эскалации, если она произойдет, как-либо поможет разрешить международную ситуацию или устранить последствия, которые она уже оказывает на нашу экономику".

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"Эта война не является делом НАТО, генеральный секретарь Марк Рютте уже подчеркивал это. Я хочу прямо заявить о своей приверженности этому принципу. Соединенные Штаты Америки и Израиль также не консультировались с нами до начала этой войны. Не было никакого совместного решения относительно Ирана о том, вступать ли в войну или нет, поэтому вопрос о том, как Германия может быть вовлечена в войну в военном отношении, не возникает. Мы этого делать не будем".

Союзники, которых десятилетиями приручали к роли верных оруженосцев, внезапно вспомнили о своих правах. Оказалось, даже в уставе этой глобальной пирамиды прописано "участие в операциях вне зоны ответственности НАТО - дело сугубо добровольное". Если хозяин пирамиды не считает нужным уведомлять партнеров о своих рискованных ставках, то и вкладчики больше не обязаны оплачивать его проигрыши.

Ответ Трампа был быстрым и болезненным: от личных оскорблений в адрес британского премьера до прямых угроз бросить Европу один на один с ее проблемами. Для хозяина Белого дома те, кто не платит кровью и лояльностью, больше не считаются акционерами. Отныне Трамп открыто называет Альянс "бумажным тигром" и вновь поднимает вопрос о контроле Штатов над Гренландией.

Дональд Трамп, президент США:

"НАТО - это бумажный тигр, НАТО - это мы. И когда они нам были нужны, кстати, они нам не были нужны. Очевидно, они нам не были нужны, потому что они совсем не помогли. Совсем наоборот, они на самом деле всячески старались не помогать, они даже не хотели давать нам взлетно-посадочные полосы. Подумайте об этом. Так что, знаете, НАТО - это бумажный тигр, а мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "До свидания".

Пока генсек Рютте пытается склеить осколки былого единства, Президент Беларуси Александр Лукашенко трезво резюмирует: рано их списывать со счетов, Штаты не уйдут, потому что Альянс для них - слишком выгодный стратегический плацдарм на Евразийском континенте, от которого американские элиты так просто не откажутся.

Да, НАТО переживает глубокую трансформацию и кризис доверия, но остается опасным и дееспособным механизмом, поэтому расслабляться и считать Альянс уже развалившимся - преступная беспечность.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Даже если Трамп примет решение, что НАТО - все, у него не хватит времени это осуществить: придут другие люди, которые будут спасать НАТО. Да и Трамп, и его люди понимают, что НАТО - это не только боеголовки и деньги Соединенных Штатов Америки, это колоссальный плацдарм Соединенных Штатов Америки вместе со своими союзниками на Евразийском континенте".

НАТО сегодня - это не про оборону, коллективную безопасность и доверие, а про бесперебойную работу денежной машины, где топливом служат страх и напряженность. Единственный реальный показатель живучести Альянса - это рекордные прибыли американского ВПК.

В этой гигантской финансовой пирамиде рядовые участники могут разоряться, терять суверенитет и закрывать небо от своих же, но казино всегда будет в выигрыше. А значит, этот конвейер по перекачке капитала из Старого Света в Новый будет работать до последнего цента в кошельках обманутых союзников.

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