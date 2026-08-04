Брюссель на ушах: экстренные звонки, закрытые линии, паника. 4 августа министры внутренних дел 27 стран ЕС намерены провести экстренное совещание из-за миграционного кризиса в Сеуте.

В конце минувшей недели некогда залитый солнцем стратегический плацдарм Европы на африканском побережье за несколько часов погрузился в хаос. По разным оценкам, до 60 тыс. мигрантов прорвались в испанский анклав. Для понимания масштаба катастрофы - это более половины от всего постоянного населения Сеуты.

Местные жители в спешке закрывали магазины, заколачивали витрины и прямо на ходу формировали стихийные отряды самообороны, чтобы хоть как-то защитить свое имущество. А у ЕС не оказалось ни плана "Б", ни реальных инструментов сдерживания.

Ситуация не просто вышла из-под контроля - она взорвала Европу изнутри, обнажив политическое бессилие, дикий раскол и, главное, тотальные, неприкрытые двойные стандарты.

Да, Мадрид бодро рапортует, что большинство мигрантов уже выдворили, но есть интересные кадры: когда военные конвои везли людей обратно к границе с Марокко, некоторые выпрыгивали на ходу из машин и скрывались в холмах. По данным Reuters, в Сеуте остаются до 5 тыс. человек. Люди спят на голой земле и в кустах. И только спустя несколько дней несчастным наконец-то начали раздавать еду - пять дней голода в "сытой и гуманной" Европе.

"Мы могли помочь, обслуживая их, но полиция дала указание не давать им еду или воду, и даже не продавать им ее, потому что иначе они останутся здесь. Но когда видишь таких юных ребят, 14 или 15 лет, как можно отказать им в продаже еды или воды?" - отметил житель Сеуты Карлос.

Европейские колонизаторы веками разрушали Африку, выкачивая ресурсы и лишая целые поколения нормальных условий для существования и прав на будущее, а теперь это будущее само ломает их двери. Бумеранг вернулся на континент.

Западные СМИ напрямую связывают наплыв нелегалов с июльским решением Верховного суда Испании, согласно которому мигрантов, задержанных в море, по закону нельзя выдворять автоматически, без долгого выяснения всех деталей.

Рашид аль-Хальфи, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марокко:

"В этом контексте особенно выделяются недавние решения испанских судебных органов, ограничивающие возможность немедленного возвращения некоторых нелегальных мигрантов, перехваченных в море. Эти решения, в свете неверных толкований и вводящей в заблуждение информации, сопровождавшей их, привели к укоренению среди некоторых желающих пересечь границу убеждения в возможности избежать немедленного возвращения, что способствовало формированию единой модели попыток нелегальной миграции, основанной на пересечении границы вплавь, поскольку некоторые считали, что это предоставляет больше возможностей для уклонения от немедленного возвращения".

Помните, как пара групп мигрантов пересекла границу Беларуси с Польшей? В Брюсселе стоял визг на весь мир: европейские лидеры в истерике кричали о "гибридной войне" и "акте агрессии". Началась паника: стягивали войска, строили стальные стены, зарывали "зубы дракона" и штамповали санкции.

А что сейчас в Сеуте? Границу ЕС штурмуют десятки тысяч человек. Где санкции против Марокко? Где обвинения в "гибридной войне"? Их нет - тишина. Цена европейских принципов измеряется в евро и акциях.

Причина слепоты цинична - экономическая зависимость. Каждая шестая машина Renault производится на заводе в Танжэре, а французское правительство владеет 15 % акций компании и напрямую богатеет на этих продажах. Немецкий бизнес тоже по уши в марокканских автокомпонентах.

Поэтому сегодняшняя экстренная встреча закончится как обычно: подпишут дежурную бумажку о "глубокой озабоченности", выделят Мадриду очередные миллионы, чтобы залить пожар деньгами, и сделают вид, что все в порядке.