Бумеранг в действии: Литва вынуждена отложить реконструкцию железных дорог

Политика "добрососедства" со стороны наших соседейбьет по ним же самим. Одни только призывы к санкциям очень дорого обходятся.Литва вынуждена остановить модернизацию железных дорог, так кактрафик калийных удобрений из Беларусибудет остановлен через пару месяцев и вложения в литовскую железкутеперь просто не окупятся. Объем своих потерь официальный Вильнюс пока затрудняется оценить, но они будут очень чувствительны. На сегодня треть грузов литовской железной дороги и Клайпедского порта - это белорусские удобрения. Наша страна уже заявляла, что готова перенаправить свои экспортные потоки из Литвы в российский порт Усть-Луга.