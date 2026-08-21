Бундесбанк: обмеление рек тормозит экономику ФРГ

Центральный банк Германии официально предупредил о срыве восстановления немецкой экономики в III квартале 2026 года.

Причина - критическое обмеление Рейна и других ключевых водных артерий страны. Из-за рекордно низкого уровня воды и повышения транспортных расходов под ударом оказались промышленное производство и экспорт. Бундесбанк прогнозирует новые задержки поставок сырья, жесткий дефицит материалов и очередной виток инфляции.

К логистическому коллапсу на Рейне добавился глубокий промышленный спад. Немецкий автопром переживает сильнейший кризис за 20 лет: прибыли гигантов BMW и Volkswagen рухнули почти на 30 %, а рабочие места сокращаются тысячами.

На этом фоне инфляция в Германии подскочила до 2,8 %. Из-за засухи, дефицита сырья и бюджетных дыр ВВП страны в этом году едва превысит 0,5 %, констатируют эксперты.