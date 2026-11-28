Бундестаг принял бюджет на 2027 год с рекордными расходами. Документ предусматривает новые заимствования - это будет второй по величине объем новых долгов в истории ФРГ.

Общий объем расходов приблизится к 650 млрд евро. Один из крупнейших разделов бюджета - военные расходы. На бундесвер предусмотрено почти 140 млрд евро. Не забыли и про военную помощь Киеву - на нужды ВСУ выделяют 12 млрд евро.

В обществе и руководстве страны на фоне этих решений сохраняется напряжение. Согласно опросу, более половины жителей Германии выступают против отправки военной помощи Украине. О том, что поддержка Киева обходится стране дорого и вызывает беспокойство у граждан, заявлял и министр обороны ФРГ Борис Писториус.