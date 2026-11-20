Краткий пересказ от ИИ

Немецкий бундестаг принял пакет законов, превращающий ФРГ в лабораторию по выращиванию цифрового ГУЛАГа. Теперь федеральная полиция имеет право на автоматизированный биометрический масс-скан всех граждан. Это распознавание лиц в реальном времени в аэропортах, на вокзалах и у границ.

"Распознавание поведения" - искусственный интеллект будет решать, что вы "подозрительно блуждаете" по перрону, потому что поезд опоздал на два часа. Слияние баз данных в единую аналитическую мясорубку, которую так любят ребята из Palantir. Власти называют это законом о безопасности. А другие - лицензией на слежку.

Спецслужбы заходят без спроса: лицензия на слежку идет с немецкой педантичностью. Закон разрешает то, что раньше казалось немыслимым для ЕС. Система автоматически сканирует всех, кто попадает в поле зрения камер, и сравнивает с базами данных, включая фотографии из интернета - из соцсетей, с сайтов работодателей, с демонстраций.

В земле Гессен с июля 2025 года полиция Франкфурта тестирует биометрическое распознавание - шесть камер с ИИ в районе вокзала. Одна из камер направлена прямо на вход в консультационный центр для секс-работников. Похоже на создание атмосферы, в которой вы боитесь выйти из дома. Немецкая разведка получила право вербовать детей с 16 лет, тихо входить в чужие квартиры и устраивать диверсии за границей. Звучит как сюжет из дешевого шпионского романа, только это не роман, а закон, принятый бундестагом.

Немецкая оппозиция назвала это нарушением табу

Александр Кунде, политолог (Германия):

"Оппозиция уже, в частности, назвала данный проект историческим нарушением табу, если мы подумаем о том, что объем закона увеличился не на 10, не на 50 %, а в 2 раза. Уже на 2026 год в бюджет страны были заложены повышения расходов на БНД в размере 30 %. Уже сейчас было подсчитано, что дополнительные расходы на данное обновление закона обойдутся немецкому налогоплательщику в около 100 млн евро".

Киберконтроль: рейды по расписанию, страх по умолчанию

Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) регулярно проводит так называемые дни действий против ненависти в Сети. В рамках этих операций полиция одновременно приходит с обысками и допросами к десяткам и сотням граждан по всей стране. Наряду с реальными призывами к насилию и антисемитизмом под рейды регулярно попадают пользователи за грубые комментарии, фейковые цитаты или оскорбления депутатов бундестага и региональных политиков. У людей изымают смартфоны и компьютеры как орудия преступления.

Пока Германия сканирует лица граждан и ищет нежелательные комментарии, Брюссель читает переписки. Chat Control - это техническое решение, позволяющее мессенджерам сканировать личные сообщения. Причем Европарламент против, а Совет ЕС - за. Совет ЕС оказывается сильнее.

В 1984 году Оруэлл описал мир, где Большой Брат смотрит за тобой. В 2026 году Большой Брат - это алгоритм с нейросетью, сервер и бюджетная строка "на безопасность". Немецкий бундестаг, французское правительство, Еврокомиссия - все они хором говорят: "Мы делаем это ради вас". Ради детей. Ради безопасности. Ради мира во всем мире. Немецкая педантичность плюс европейская бюрократия плюс американские технологии слежки - гремучая смесь. И называется это "цифровым суверенитетом". Суверенитетом над вами. Приятного пользования.