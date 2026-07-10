Бундестаг заблокировал поставки ракет Taurus и систем Patriot Киеву

Бундестаг подавляющим большинством голосов отклонил проект резолюции партии "Зеленые", который предусматривал передачу Киеву крылатых ракет Taurus и зенитных комплексов Patriot. Против этой инициативы высказались 510 депутатов.

Как отметили в партии "Альтернатива для Германии": "Бундестаг пока еще сохраняет реалистичный взгляд и понимает, к чему это может привести, а именно - к дальнейшей эскалации".

Бундестаг подавляющим большинством голосов отклонил проект резолюции партии "Зеленые", который предусматривал передачу Киеву крылатых ракет Taurus и зенитных комплексов Patriot. Против этой инициативы высказались 510 депутатов.

Как отметили в партии "Альтернатива для Германии": "Бундестаг пока еще сохраняет реалистичный взгляд и понимает, к чему это может привести, а именно - к дальнейшей эскалации".