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Бундестаг отказался санкционировать передачу Германией танков Украине
Бундестаг отказался санкционировать передачу Германией танков Украине. Это не означает полного паралича поставок тяжелой техники, однако "Леопардов" ВСУ придется подождать. Сроки сдвигаются как минимум на вторую половину текущего или даже на будущий год. В ходе обсуждения передачи Киеву танков депутат Дитмар Барч указал на полную бесперспективность дальнейшей милитаризации Украины.
Ваше соревнование, кто отправит больше оружия, ни на миллиметр не приблизило нас к миру. Но вы продолжаете в том же духе. Объясните мне две вещи: что будет после поставки танков? Какой следующий шаг? А главное - какова ваша цель в войне? И если вы думаете, что сможете победить против ядерной державы, то вы глубоко ошибаетесь.
Пока отказывают в поставках "Абрамсов" Украине и американцы. Пентагон заявил, что сейчас для этого не время, и обучение потребует слишком длительного времени. Из энтузиастов передачи танков налицо сейчас только поляки.
А в Германии бушует другой оружейный скандал - контракт на поставку вертолетов "Чинук" внезапно стал дороже вдвое. Прошлый министр обороны Ламбрехт собиралась потратить на вертолеты 6 миллиардов евро. Однако новый министр Писториус вынужден искать на эти цели уже 12 миллиардов. По его словам, американцы увеличили суму контракта, ссылаясь на инфляцию. Вполне вероятно, немцев просто пытаются наказать за их несговорчивость по поводу "Леопардов" для Украины. В очередной раз немцы проявили свое упорство в ходе сегодняшней встречи на базе Рамштайн, где обсуждаются военные поставки Киеву. Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что передача "Леопардов" сейчас невозможна, эту позицию Германии разделяет сразу несколько стран. Ситуация в итоге сложилась трагикомическая: Запад уже полгода обещает отправить "Леопарды" со дня на день, но движения в этом вопросе по-прежнему нет. В итоге президент Зеленский обрушил на канцлера Шольца поток претензий. В общении с немцами украинцы по обыкновению придерживаются своего неповторимого хулиганского стиля.
Можешь дать танки? Ну, дай!
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