Бундестаг отказался санкционировать передачу Германией танков Украине

Ваше соревнование, кто отправит больше оружия, ни на миллиметр не приблизило нас к миру. Но вы продолжаете в том же духе. Объясните мне две вещи: что будет после поставки танков? Какой следующий шаг? А главное - какова ваша цель в войне? И если вы думаете, что сможете победить против ядерной державы, то вы глубоко ошибаетесь.

Дитмар Барч, депутат бундестага Германии

