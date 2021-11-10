Бундестаг предложит перенаправить беженцев в Украину

Критикуют методы обращения польского режима с беженцами и германские политики. Варшава не соблюдает международные нормы, а ведь она обязана предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки в приют, - заявляют в бундестаге. Депутаты самой многочисленной фракции - Социал-демократической партии - вообще предложили направить беженцев из Беларуси в Украину. Эксперт Нильс Шмид считает, что с Киевом можно было бы договориться о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС. На это секретарь Совбеза Украины Данилов уже предложил немецким социал-демократам забрать мигрантов "к себе домой".