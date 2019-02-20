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Бундестаг признал поспешной поддержку самопровозглашенного президента Венесуэлы Гуайдо

Бундестаг признал, что решение правительства Германии назвать Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы было ошибочным. Оно нарушило международное право с точки зрения принципа о невмешательстве во внутренние дела другой страны.Эксперты изучили действия правительства ФРГ в ситуации с кризисом в Венесуэле по запросу левой фракции немецкого парламента.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе, когда спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали, в частности, США и ряд стран ЕС. Многие государства, например, Россия, Китай и Турция выступили в поддержку действующего руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро.

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