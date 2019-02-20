Бундестаг признал поспешной поддержку самопровозглашенного президента Венесуэлы Гуайдо

Бундестаг признал, что решение правительства Германии назвать Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы было ошибочным. Оно нарушило международное право с точки зрения принципа о невмешательстве во внутренние дела другой страны.Эксперты изучили действия правительства ФРГ в ситуации с кризисом в Венесуэле по запросу левой фракции немецкого парламента.