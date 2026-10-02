Бундесвер формирует первое военное подразделение дронов

В Германии объявили о масштабной реформе вооруженных сил с акцентом на роботизированные технологии.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что за 2027 год в структуре Бундесвера впервые создадут специализированный полк беспилотных систем. Он объединит воздушную и наземную разведку, ударные дроны-камикадзе, а также средства перехвата и радиоэлектронной борьбы.

При формировании подразделения военное ведомство ФРГ опирается на тактический опыт боевых действий в Украине. Радиус действия беспилотных комплексов будет до 500 км. Численность личного состава на первом этапе составит 300 военнослужащих. Штат планируют удвоить.