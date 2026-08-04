Бундесвер развернул подразделения РЭБ у границы с Беларусью

Европейские СМИ сообщают, что в Литве, у самой белорусской границы, бундесвер развернул подразделение радиоэлектронной борьбы.

Немецкие военные курсируют в непосредственной близости от белорусских рубежей на грузовиках или пешком, при этом переносные комплексы весят около 30 кг. Данные, собираемые пунктами РЭБ, передаются в центр сбора и обработки данных для дальнейшего анализа.

Среди задач сети сбора информации - раннее обнаружение дронов и слежение за трансграничной активностью. Кроме того, наблюдатели осуществляют контроль воздушного пространства Беларуси на тактическую глубину в несколько десятков километров.

Как известно, уже в будущем году в Литве откроется база бундесвера с персоналом в 5 тысяч штыков, однако к возможной войне немцы начали подготовку заблаговременно.