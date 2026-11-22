Бундесвер меняет маршрут: немецкие танки отправят на учения в Литву по железной дороге вместо движения колоннами по дорогам через Польшу.

Как пишет газета Bild, такое решение приняли после консультаций в НАТО, чтобы не провоцировать Россию. В альянсе опасались, что открытый марш немецкой бронетехники вблизи границы с Беларусью вызовет негативную реакцию Москвы и даст ей повод для критики.

Речь идет об учениях "Большой орел - 26", которые продлятся на литовском полигоне Пабраде до 3 декабря с участием почти двух тысяч немецких военных и более 750 единиц техники.

В ходе этих маневров бундесвер отрабатывает быструю переброску своих сил на восточный фланг НАТО.