Военные немецкого Бундесвера впервые провели тактические испытания беспилотников-камикадзе в ходе учений в Литве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Аппараты производства немецких компаний были оснащены учебными инертными боеголовками. БПЛА отработали пикирование и поразили основные боевые танки.

Учения являются частью маневров "Щит свободы", которые проходят на полигоне Руднинкай вблизи границы с Беларусью. Одновременно в Литве проходят учения "Большой Орел". В маневрах принимают участие боевые бригады НАТО из Литвы, Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Хорватии, Бельгии и Люксембурга.