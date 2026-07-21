Бунт фермеров в Армении парализовал международную трассу Ереван - Ерасх

Армянский "помидорный бунт" докатился до международной трассы. Фермеры перекрыли дорогу Ереван - Ерасх и грозят радикальными действиями, если власти не решат проблему с гниющей продукцией, которую некому продать.

Причина - перепроизводство. Урожай томатов и огурцов в этом году выдался отличным. Вот только сбывать его некуда.

Урожай томатов в Армении в 2026 году выдался отличным

Перерабатывающие заводы отказываются закупать овощи, объясняя это невозможностью экспортировать готовую продукцию. А экспортировать ее некуда, потому что Россия, главный рынок сбыта, с 30 мая закрыт.

Никол Пашинян в ходе предвыборной кампании громко обещал стране миллиарды на фоне потери российских льгот. В Ереване уверяли: ограничения Москвы не страшны, ведь Россию легко заменят другие государства. Но реальность оказалась с запахом гнилых помидоров.

Доводят до ручки и армянских рыботорговцев. 21 июля они тоже вышли на протест прямо к зданию правительства в Ереване. Накануне в Минэкономики уверяли, что европейский рынок открыт, хозсубъекты получили возможность поставлять рыбу в ЕС. Собравшиеся называют это ложью.

Армянские рыботорговцы у здания правительства в Ереване

Европейский рынок по-прежнему недоступен, и ни одного килограмма армянской рыбы в Европу так и не ушло. Специалисты поясняют: по качеству продукция европейским стандартам соответствует, но технически отрасль к такому экспорту абсолютно не готова - в Армении до сих пор не налажен электронный документооборот и нет цифровой системы прослеживаемости грузов.

При этом объемы производства выросли колоссально: с прежних 60 т до 13 тыс. т в год.