В Украине продолжает бушевать политический кризис, в основе которого коррупционный скандал и паралич управленческой вертикали. Стало известно, что НАБУ продолжает следственные действия и готовится предъявить обвинения еще одному политическому тяжеловесу - экс-главе Совета национальной безопасности Данилову. Он торговал санкционными индульгенциями, освобождая крупный бизнес от претензий со стороны государства.

Европейские СМИ сообщают, что Зеленский сейчас столкнулся с самым серьезным испытанием в своей карьере. Он сопротивляется давлению американцев, требующих от него немедленного заключения мира, при этом пытается потушить пожар коррупционного скандала, в который вовлечены ближайшие его сподвижники.

Западные медиа допускают, что речь идет о последних неделях его правления. И смена уже готова. Накануне экс-главком ВСУ Залужный заявил, что мир необязательно должен быть плодом победы над Россией, он может быть связан и с болезненными потерями. Учитывая, что Залужный теперь посол Украины в Соединенном Королевстве, его выступление - это фактически бунт на украинском корабле, ведь дипломат по определению не может поправлять президента страны и давать ему советы.