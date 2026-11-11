Европейцы остались за дверью основного переговорного процесса в Абу-Даби. И неспроста. Отдельные страны ЕС не допускают и мысли о мире в Украине и намерены дальше спонсировать конфликт. Причем ради милитаристских амбиций готовы пойти против своих же.

Так, канцлер Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет Евросоюза, если все члены блока принудительно не вложатся в помощь Киеву. Попытка финансового диктата со стороны Берлина уже спровоцировала открытый бунт внутри евроблока. 4 страны выступили против бесконечного финансирования военных расходов Банковой. В их числе Венгрия, Болгария, Словакия и Чехия. К слову, 2 последние не стали молчать. Прага и Братислава выступили единым фронтом против таких угроз на совместной пресс-конференции. Премьер Словакии заявил, что никто не будет шантажировать его войной. Роберт Фицо пообещал наложить встречное вето на общеевропейский бюджет, если Берлин попытается силой навязать соглашение о новом займе в 70 млрд евро.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Я не могу избавиться от ощущения, что значительную часть политического руководства Украины нынешняя война вполне устраивает. Они ее хотят. Так что извольте. Германия большая страна. Но когда речь заходит об интересах Словацкой Республики, мне абсолютно все равно, что там говорит господин Мерц. Меня это нисколько не волнует. Повторяю: ни единого цента, будь то кредит или грант. Он утверждает, что заблокирует бюджет, но я ведь тоже могу это сделать".

Этот демарш полностью поддержал и чешский премьер. Бабиш напомнил, что голос суверенной Чехии в Европейском совете абсолютно равен голосу немецкого канцлера, Прага уже официально отказалась гарантировать кредиты для Украины.