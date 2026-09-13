Сотни жителей английского города Тамуэрт вышли на улицы с требованием к правительству немедленно выслать нелегалов из страны. Британские активисты заявляют, что коренное население специально замещают мигрантами, лишая граждан безопасности и рабочих мест.

Ситуация обостряется на фоне политического кризиса в Соединенном Королевстве. Пока Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят экстренный саммит для запуска референдумов о независимости, сами английские города погружаются в хаос из-за провальной миграционной политики Лондона.

Эксперты отмечают: королевство буквально трещит по швам как изнутри, так и на окраинах.