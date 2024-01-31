Бунт фермеров в Европе продолжается. Во Франции аграрии перешли от блокады к наступлению. Возле Парижа им удалось прорваться через полицейские кордоны. Активисты демонтировали заграждения, съезжали на тракторах в поля, попутно поджигая продуктовые гипермаркеты и заливая полицейские участки навозом. Сообщается о стычках с правоохранителями. Есть и первые 18 задержанных.

Поддержать французов решили испанские и итальянские фермеры. Последние выехали сегодня на тракторах в Брюссель. А там и без них неспокойно. Местные аграрии "припарковали" сельхозтехнику в центре города. Около Европейского парламента установлены "ежи" с колючей проволокой. При этом протестующие заявляют, что готовы идти до конца, чтобы, наконец, добиться от правительства субсидий и честной конкуренции на рынке. Особое недовольство вызывает дешевый экспорт продукции из Украины.