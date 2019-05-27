Бунт в исправительной колонии Одессы

Заключенные устроили беспорядки, чтобы совершить побег. Не менее 15 человек сбежали и скрылись в частном секторе. Еще около сотни забаррикадировались в южном крыле и жгут матрасы. Сообщается, что бунт начался из-за плохих условий содержания. Погибших нет. Пострадали четверо сотрудников колонии. Им уже оказана помощь. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры. Возбуждено уголовное дело.



