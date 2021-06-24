Бунт в литовском лагере для мигрантов

Справиться с потоком мигрантов в Европу с помощью слезоточивого газа. Рецепт от Литвы. Речь о беспорядках, которые вспыхнули в центре регистрации иностранцев в Пабраде. Группа беженцев из Ирака, недовольных правовым статусом в Литве и судебными ограничениями, попытались покинуть территорию лагеря. Начались стычки. Пограничники, недолго думая, применили слезоточивый газ и два раза выстрелили в воздух. После этого протестующие вернулись в палатки. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на территории центра около 200 иностранцев. По данным литовских пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально пересекли около 400 мигрантов, в основном граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь минувший год. Премьер-министр Литвы констатировала, что это исторический максимум. Помощи ждут от Эстонии - Таллин планирует направить в Литву своих пограничников и специальное оборудование для помощи в патрулировании границы.