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Бунт в литовском лагере для мигрантов
Справиться с потоком мигрантов в Европу с помощью слезоточивого газа. Рецепт от Литвы. Речь о беспорядках, которые вспыхнули в центре регистрации иностранцев в Пабраде. Группа беженцев из Ирака, недовольных правовым статусом в Литве и судебными ограничениями, попытались покинуть территорию лагеря. Начались стычки. Пограничники, недолго думая, применили слезоточивый газ и два раза выстрелили в воздух. После этого протестующие вернулись в палатки. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на территории центра около 200 иностранцев. По данным литовских пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально пересекли около 400 мигрантов, в основном граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь минувший год. Премьер-министр Литвы констатировала, что это исторический максимум. Помощи ждут от Эстонии - Таллин планирует направить в Литву своих пограничников и специальное оборудование для помощи в патрулировании границы.
Стоит отметить, что белорусскими пограничниками за последние 3 с небольшим года на границе со странами ЕС только при попытке незаконного ее пересечения задержано около 1300 нелегальных мигрантов, в т. ч. 530 - на границе с Литовской Республикой. В этот же период литовской стороной было задержано чуть более 330 незаконных мигрантов. Сейчас ситуация как раз показывает то, что сопредельная сторона только сейчас начала заниматься данным вопросом всерьез.
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