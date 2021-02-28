ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Бурлящая Европа. В Испании и во Франции не прекращаются протесты

В Испании ночью митингующие - устраивали поджоги

В Испании не прекращаются протесты. Ночью митингующие устраивали поджоги, громили витрины магазинов и бросали камни в правоохранителей. После беспорядков арестованы 13 человек. Напомнім, акции начались в поддержку заключенного в тюрьму рэпера Пабло Аселя. Его обвиняли в прославлении терроризма. и оскорблении испанской монархии.

Изображение


Во Франции демонстрации прошли без разбитых витрин

Сотни сторонников движения "желтых жилетов" вышли на улицы с протестами против президента Эммануэля Макрона. Люди обвиняют его в ухудшении финансового положения страны, а также в неэффективных мерах борьбы с пандемией.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все