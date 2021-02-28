Бурлящая Европа. В Испании и во Франции не прекращаются протесты

В Испании не прекращаются протесты. Ночью митингующие устраивали поджоги, громили витрины магазинов и бросали камни в правоохранителей. После беспорядков арестованы 13 человек. Напомнім, акции начались в поддержку заключенного в тюрьму рэпера Пабло Аселя. Его обвиняли в прославлении терроризма. и оскорблении испанской монархии.