Жертвами бури в Польше стали 2 человека

Грозы с проливными дождями, сильным ветром и градом обрушились на Польшу, как минимум два человека погибли, сообщает БелТА.



Наибольший урон нанесен Малопольскому, Мазовецкому и Лодзинскому воеводствам. Ураган валил деревья и срывал крыши домов, сильные ливни привели к затоплению зданий и улиц. Из-за упавших деревьев повреждено множество автомобилей, также было нарушено транспортное сообщение.



В Нижней Силезии на 70-летнюю женщину упало дерево, она скончалась. В Подкарпатье погиб мужчина, на машину которого также упало дерево.



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