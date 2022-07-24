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Жертвами бури в Польше стали 2 человека
Грозы с проливными дождями, сильным ветром и градом обрушились на Польшу, как минимум два человека погибли, сообщает БелТА.
Наибольший урон нанесен Малопольскому, Мазовецкому и Лодзинскому воеводствам. Ураган валил деревья и срывал крыши домов, сильные ливни привели к затоплению зданий и улиц. Из-за упавших деревьев повреждено множество автомобилей, также было нарушено транспортное сообщение.
В Нижней Силезии на 70-летнюю женщину упало дерево, она скончалась. В Подкарпатье погиб мужчина, на машину которого также упало дерево.
Фото Pixabay
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